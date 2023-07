Ex-presidente José Sarney sofre queda em casa e é internado em São Luís, no Maranhão

O ex-presidente da República José Sarney, de 93 anos, sofreu uma queda após tropeçar em casa e precisou ser hospitalizado em São Luís no domingo (16). Conforme informado por sua filha, a deputada federal Roseana Sarney (MDB-MA), o político maranhense passa bem.

Sarney, que presidiu o país entre 1985 e 1990, passou por uma bateria de exames no hospital para que a equipe médica pudesse avaliar seu estado de saúde.

Em vídeo publicado em sua conta oficial do Instagram, Roseana chamou a queda do pai de “susto muito grande”.

“Olá, pessoal, passando para informar que hoje de manhã nós tivemos, levamos um susto muito grande. Meu pai tropeçou, caiu, enfim, levamos para o hospital, mas Graças a Deus, os exames já foram concluídos e ele está muito bem e se Deus quiser ele vai ficar bom logo, logo”, disse a ex-governadora do Maranhão.

José Sarney foi eleito vice-presidente do Brasil na chapa encabeçada por Tancredo Neves nas eleições indiretas de 1985, as primeiras após o fim da Ditadura Militar. Como o político mineiro não pôde tomar posse do cargo, já que adoeceu gravemente um dia antes, o maranhense assumiu a chefia do executivo e governou até 1990.

Sua gestão ficou marcada pela promulgação da Constituição de 1988, mas também pelas fracassadas táticas para conter a inflação galopante, como os planos econômicos sucessivos, o congelamento de preços, o gatilho salarial e as “fiscais do Sarney” — que corriam corredores dos mercados para denunciar as remarcações diárias dos preços dos estabelecimentos.

Além disso, seu governo nomeou Antônio Carlos Magalhães como ministro das Comunicações, pasta em que o baiano teve uma gestão polêmica ao distribuir mais de mil concessões públicas de rádio e TV pelo país.

Além de presidente da República, Sarney também governou o Maranhão de 1966 a 1970 e foi senador de entre 1971 e 1985 e, depois, de 1991 a 2015 — já com o estado do Amapá como domicílio eleitoral.