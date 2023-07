Humaitá e São Francisco fazem últimos ajustes para a 13ª rodada da Série D

Sem marca um gol há três jogos e ocupando a quinta posição na tabela de classificação do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, o Humaitá encara neste domingo (16), a partir das 16h (de Brasília), no estádio Zerão, em Macapá, o Trem, em jogo válido pela 13ª rodada da primeira fase da competição. O objetivo do vice-campeão será uma vitória fora de casa para continuar brigando por uma vaga no G-4

O técnico do tricolor porto acrense Dorielson Mendes para o duelo contra a Locomotiva amapaense não poderá contar com o meia-atacante Felipinho e o atacante Jô. Os dois jogadores foram vetados pelo departamento médico do Humaitá.

O Tourão do Humaitá fechou sua preparação em solo acreano na manhã desta quinta, 13, no campo B da Federação de Futebol. O técnico Dorielson Mendes não confirmou a escalação da equipe principal, algo que fará somente neste sábado (15), no período da tarde, no estádio Zerão, em Macapá.

São Chico terá baixa de zagueiro

O São Francisco terá a ausência certa do zagueiro Reginaldo. O atleta vai cumprir suspensão automática e não encara neste domingo (16), às 16h, no estádio Florestão, o Princesa do Solimões-AM, pela 13ª rodada do grupo 1 do Campeonato Brasileiro Série D.

O técnico Everton Lima para a partida vai poder relacionar os volantes Cleberson, o Ker, e Vicente, recuperados de problemas musculares. O lateral esquerdo Bruno pode ser outra baixa para encarar o time amazonense. O atleta sentiu uma lesão na panturrilha, e virou dúvida.

O clube católico fechou na tarde desta sexta-feira (14), no estádio Carlos Simão, a preparação para o duelo contra o Princesa do Solimões.