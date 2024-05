PM prende homem por tráfico e porte ilegal de arma no Taquari

Um homem foi preso pela Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira, 20, na rua Morada do Sol.

Devido o crescimento de confrontos entre faccionados na região do Taquari, a equipe tática do 2° BPM realizava patrulhamento preventivo e ostensivo no bairro, quando na esquina da Rua Morada do Sol visualizou um homem com uma pequena bolsa na mão e um volume na cintura. Ao avistar a viatura policial, o suspeito empreendeu fuga, desobedecendo as ordens de parada.

Na desabalada carreira, o indivíduo deixou cair a bolsa, que dentro continha vários papelotes de cocaína e Skank, mas não deixou de segurar algo em sua cintura. Após fazerem o cerco policial, o suspeito foi achado e abordado dentro de um prédio abandonado.

Na busca pessoal realizada, foi encontrada uma arma de fogo tipo pistola, calibre .380, com 10 munições intactas do mesmo calibre. Então, foi dada voz de prisão ao suspeito e feita sua condução pra a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde as medidas cabíveis foram tomadas.

Por Ascom/PMAC