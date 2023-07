Polícia Militar diz que homens que brigaram em frente ao quartel foram presos

O comando da Polícia Militar do Acre se posicionou ao ac24horas sobre o caso dos homens flagrados trocando socos em frente ao quartel da corporação no município de Senador Guiomard.

Além do lugar inusitado para a troca de socos, um fato que chamou atenção foi que um policial militar passa ao lado da briga e não esboça nenhuma reação e entra normalmente no prédio.

A imagem é, no mínimo, estranha, já que as agressões físicas poderiam ter provocado uma lesão séria se um dos homens batesse a cabeça ao solo, por exemplo.

Conforme o posicionamento da PM, apesar do vídeo não mostrar, os dois brigões foram presos. “O vídeo é apenas um recorte do fato, a ocorrência foi atendida pela guarnição do 4º Batalhão, que prendeu e encaminhou os dois homens para a delegacia”, disse a PM.

Em relação à atitude do militar que passa ao lado da briga e não interfere, o comando da PM afirma que o caso está sendo analisado pelo comandante do batalhão. “As imagens foram encaminhadas para o comandante da unidade para avaliação em relação aos procedimentos operacionais”.