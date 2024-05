Cássio é recebido por multidão de torcedores do Cruzeiro: “Vou ser muito feliz”

“Melhorar o nosso grupo, precisamos começar por um grande goleiro. Ele é grande em todos os sentidos. É uma emoção muito grande de estar aqui hoje, como torcedor, mas em outra função. Estou muito feliz”, disse Pedrinho, na Toca II. O goleiro assinará contrato de três anos e meio e se juntará ao elenco comandado por Fernando Seabra.

Estreia só em julho

Cássio terá que esperar a abertura da janela de transferências, em 10 de julho, para ser regularizado e ter condições de atuar. Até lá, o reforço apenas treinará com o elenco na Toca da Raposa II.

Em 10 ou 11 de julho, em estádio a ser confirmado, o time celeste visitará o Palmeiras, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo pode marcar a estreia de Cássio com a camisa do Cruzeiro.

Na entrevista que marcou a sua despedida do Corinthians, Cássio animou a torcida do Cruzeiro ao afirmar que será vitorioso em seu novo clube. “Onde eu for, vou jogar bem, pode ter certeza disso (risos). Vou ser muito vitorioso onde eu for, vou ter sucesso onde eu for”, disse o “Gigante”, de 1,96m de altura.

História rica no futebol

Cássio começou a carreira profissional em 2006, pelo Grêmio. Jovem e com poucas oportunidades, ele foi negociado com o PSV-HOL. Depois, o goleiro defendeu Sparta Rotterdam-HOL e PSV novamente, até chegar ao Corinthians em 2012. O goleiro soma algumas convocações à Seleção Brasileira entre 2007 e 2019.

O goleiro se tornou ídolo da torcida do Corinthians ao fazer 712 pelo clube, sendo 710 como titular. Cássio conquistou nove títulos com a camisa alvinegra: Mundial de Clubes da Fifa (2012); Copa Libertadores (2012); dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017); Recopa Sul-Americana (2013); e quatro Campeonatos Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019).

Neste ano, Cássio foi para o banco de reservas e viu Carlos Miguel assumir a titularidade. Foi a segunda vez que o ídolo foi preterido por opção técnica, sendo que a outra vez foi em 2016, quando Walter se tornou titular até Cássio retomar o posto posteriormente.

De acordo com Cássio, a saída do Corinthians não foi motivada pela perda da titularidade e sim para buscar um novo desafio na carreira.