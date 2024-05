Avião que caiu segue à margem do rio e tripulantes negam terceiro ocupante mesmo após atendimento

O avião Cessna de prefixo PT-DFX que caiu no Rio Tarauacá, nas proximidades da comunidade Novo Destino, interior do Acre, nessa segunda-feira, 20, foi retirado do manancial e colocado na praia, onde permanece nesta terça-feira (21).

A aeronave foi retirada por homens do Corpo de Bombeiros com ajuda e moradores da região. O ac24horas apurou que no momento em que os militares chegaram ao local, o piloto, identificado pela reportagem como Pedro Rodrigues Parente Neto, e o copiloto, Wesley Lopes, disseram ter perdido os documentos e que na aeronave só estavam eles dois.

Contudo, Genesio Rodrigues de Olinda, que também estava no voo e sofreu um corte no rosto, já havia sido levado por moradores do local do acidente até o Hospital de Tarauacá.

O avião, que pesa cerca de 800 quilos, foi retirado de uma profundidade de 2 metros do rio com uso de cordas e roldanas. A aeronave, um monomotor, tem capacidade para 2 pessoas. O avião fabricado há 55 anos, segundo consta em um vídeo, já caiu quatro vezes, contando com esta do Rio Tarauacá. Apesar do comentário, o Painel Sipaer, da Força Aérea Brasileira, não tem registro de acidentes ou incidentes com o prefixo dessa aeronave. A Polícia Civil de Tarauacá vai investigar o caso.