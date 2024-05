Aulas são suspensas após incêndio no Colégio Adventista; fogo iniciou na sala de T.I

A direção do Colégio Adventista de Rio Branco (CARB) emitiu um comunicado sobre o incêndio ocorrido nessa segunda-feira (20). A instituição afirma que o incidente começou na sala de Tecnologia da Informação (TI), resultando em dois funcionários feridos, que foram atendidos em uma unidade de saúde.

O colégio explica que, ao detectar a fumaça, a equipe agiu com rapidez, conduzindo os alunos em segurança para fora das instalações. “O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados de imediato. Dois colaboradores, envolvidos na evacuação dos estudantes, inalaram fumaça e receberam os cuidados médicos necessários, com o apoio contínuo da direção do colégio”, informa a nota.

Confirme o comunicado, as aulas foram suspensas em decorrência do incidente, e a data para a retomada das atividades escolares será comunicada aos pais e responsáveis através dos canais oficiais do colégio.

Em 2023, a equipe do colégio havia recebido treinamento específico para evacuação, o que contribuiu para a evacuação eficiente e segura dos alunos durante o incidente.

A nota conclui mencionando que o Corpo de Bombeiros está realizando uma perícia para determinar as causas do incêndio.