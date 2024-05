Operação da Polícia Federal contra desvio de armas para facções tem 18 presos e 1 baleado

A investigação descobriu um esquema multimilionário de venda ilegal de armas e munições para as maiores facções criminosas da Bahia, Pernambuco e Alagoas. Até a última atualização desta reportagem, 18 pessoas haviam sido presas e uma baleada no confronto com as forças de segurança.

A pessoa baleada foi identificada como Diego do Carmo dos Santos. O confronto aconteceu no bairro São Gonçalo do Retiro, em Salvador.