Dupla é apreendida com Maconha dentro de bolsa do Ifood no bairro Capoeira

Militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito, BPTRAN, fizeram a prisão de um homem e a apreensão de um menor de idade com entorpecentes. Eles estavam fazendo um patrulhamento na Travessa Campo do Rio Branco, no bairro Capoeira, quando a guarnição avistou dois homens em uma motocicleta de placa NAC-4721, com os faróis apagados.

Foi dada voz de parada, mas o condutor adolescente tentou empreender fuga e foi dado início a uma perseguição à dupla, que foi alcançada mais na frente, na rua Manoel Cesário.

Na abordagem, o menor que estava pilotando a motocicleta identificado pelas iniciais D.P.S de 17, anos e o garupa, Nilo Roberto Araújo Macambira, 20 anos, carregava uma bolsa de ifood, correu e arremessou a bolsa próximo a um micro ônibus que estava estacionado,

Ao pegar a bolsa, a polícia encontrou 8 pacotes de uma substância aparentando ser Skunk, e outro pacote que estava enrolado com papel filme. No bolso de Nilo Roberto, estava R$ 750. Ao serem perguntados sobre o que era o outro pacote, eles informaram que era sementes de skunk.

Nilo foi preso e o menor junto aos entorpecentes foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia Central de Flagrantes para procedimentos cabíveis.