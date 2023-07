Carro estacionando é furtado em frente a residência da vítima no bairro Aviário em Rio Branco

Um carro modelo Ecosport, de cor preta, foi furtado enquanto estava estacionado na frente da casa da vítima na madrugada do último sábado (1°), no bairro Aviário em Rio Branco. Por sorte, o veículo foi recuperado pouco depois no bairro Canaã.

Segundo o dono do veículo, ele percebeu que o carro não estava mais no local ao sair de casa. Segundo ele, dias antes, teria emprestado o carro para uma mulher que precisava ir à rodoviária. Como a chave do veículo é codificada, ele desconfia que foi feito cópia da chave para o carro ser furtado.

Na noite de sábado, policiais conseguiram recuperar o veículo no bairro Canaã. O veículo estava sendo conduzido por Luiz Felipe Paulino Nascimento, de 28 anos, que informou à polícia que teria pegado o carro emprestado de Danilo da Silva Lima, 40 anos, que foi preso nas proximidades do bairro Preventório.

O carro e os dois acusados foram encaminhados para a Delegacia Central de Flagrantes, para prestarem os esclarecimentos. O dono do veículo restituiu o carro.