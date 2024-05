Polícia Militar apreende três quilos de maconha na BR 364

Durante a vigência da Operação PROTETOR das Fronteiras e Divisas, equipe da Companhia de Policiamento Especializado do 6° Batalhão da Polícia Militar, estava realizando Ponto de Bloqueio e Controle na BR-364, próximo ao Acurauã no Município de Tarauacá, quando visualizaram uma motocicleta deslocando sentido Cruzeiro do Sul – Tarauacá.

O piloto, ao perceber que seria abordado, jogou a motocicleta no chão e empreendeu fuga não sendo possível capturar. Com auxílio do cão de faro de narcóticos e arma de fogo K-9 Thor, foi possível encontrar 3 quilos de maconha descartado pelo suspeito.

Diante dos fatos, o material ilícito foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Tarauacá para demais procedimentos. Apreensão:

3 quilos de maconha

Celular Redmi

Motocicleta HONDA/XRE-190

Prejuízo ao crime: R$37.000,00

