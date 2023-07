Deputados reforçam em RO, importância do corredor interoceânico para a economia na região

A reunião ordinária para o fortalecimento do corredor interoceânico, realizada nesta segunda feria(10), em Porto Velho, teve a participação ativa de 16 deputados do Acre. Os parlamentares reforçaram a relevância da estrada do Pacífico para consolidar a exportação no Acre e no vizinho estado, que em em oito anos, mandou para outros países utilizando essa rota, apenas 0,16% de tudo que exportou.

De olho no grande potencial do vizinho, o governo do Acre e a Assembleia Legislativa apresentaram para empresários, bancada estadual e federal de Rondônia, as vantagens de exportar pela carreteira do Pacífico. Uma delas é a posição geográfica do corredor, que encurta a viagem entre o Brasil e o Porto do Atlântico, no Peru.

“ O governo de Rondônia está disposto a fomentar essa rota junto as grandes empresas que já exportam pela hidrovia do Madeira. Nosso desafio aqui foi mostrar para eles que utilizar a rodovia do Pacífico é tão rentável quanto enviar produtos pelo rio”, observou o presidente Luiz Gonzaga.

Incentivador da abertura comercial entre Acre e Rondônia, o deputado e primeiro secretário da ALEAC, Nicolau Júnior disse que já passou da hora dos dois estados unirem forças para fazer crescer as exportações e abrir as fronteiras comerciais da Amazônia para o comércio internacional.

“Não dá mais pra esperar. O momento é agora. Temos dois governos interessados em estreitar as relações comerciais com o Peru, a Bolívia e outros países, e viemos aqui para apresentar uma alternativa consolidada para fazer crescer os índices de exportação. Não tenho dúvidas que

hoje foi dado um grande passo para a concretização desse projeto”, pontuou.

A reunião foi presidida pelo vice presidente da Assembléia Legislativa de Rondônia, Ribeiro do Sinpol e teve como palestra o secretário de Indústria e Comércio do Acre, Assurbanipal Mesquita.

Também estiveram no evento os deputados Gilberto Lira, Gene Diniz, Whendy Lima, Clodoaldo Rodrigues, Manoel Moraes, Arlenilson Cunha, Tadeu Hassen, Maria Antônia, Fagner Calegario, Antônia Sales, Michele Melo, Pedro Longo, André Vale e Afonso Fernandes.