Autoridades do Acre reconhecem “gravidade”de rebelião e prometem reação

Em meio a rebelião ocorrida no presídio Antônio Amaro Alves, em Rio Branco, nesta quarta-feira, 26, várias autoridades do governo e Poder Judiciário estiveram reunidos para respaldar o trabalho que está sendo feito pelo Comitê de Crise instalado pelo Executivo estadual.

A reunião que contou com a presença de Luiz Gonzaga, Governador em Exercício do Estado do Acre, Regina Ferrari, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Pedro Longo Presidente em Exercício da Assembleia do Estado do Acre, Danilo Lovisaro, Procurador-Geral do Ministério Público do Estado do Acre, Simone Santiago, Defensora Pública-Geral do Estado do Acre e Ribamar Trindade Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, destacou que as equipes das Forças de Segurança do Acre estão atuando para controlar a situação, e de prontidão, tanto no presídio, como nos bairros. “Desde o momento em que fomos informados sobre a rebelião, todas as instituições se empenharam em garantir e contribuir com a segurança, a ordem e a proteção dos cidadãos.

Reconhecemos a gravidade da situação e compreendemos a preocupação da população. Por isso, queremos assegurar a todos que estamos mobilizados e trabalhando em conjunto”, diz trecho da nota.

A reunião permanente das instituições tem o intuito de auxiliar o Comitê de Crise e destaca que é uma demonstração clara de nosso compromisso em enfrentar o problema. “Reiteramos que tomamos todas as providências institucionais cabíveis e que estamos vigilantes e comprometidos em enfrentar os desafios e superar essa situação”, encerrou.