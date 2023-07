Negociações não avançaram e rebelião continua, diz promotor

O Promotor dos Direitos Humanos, Tales Tranin, confirmou ao ac24horas na noite desta terça-feira, 26, que as negociações com os detentos que promovem uma rebelião no presídio de segurança máxima, Antônio Amaro, não avançaram e a situação continua extremamente tensa na unidade prisional.

Mais cedo, Tranin, o qual a presença foi uma exigência dos próprios presos, chegou a dizer que as negociações estavam avançadas e poderia acontecer a entrega das armas que foram saqueadas do depósito do presídio.

Até às 20 horas desta quarta, a rebelião continuava. A estimativa é que, pelo menos, cinco presos tenham sido mortos, entre eles, Marcos Cunha Lindozo, o “Dragão”, principal liderança do Bonde dos 13.