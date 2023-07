América marca no fim e diminui prejuízo contra Colo-Colo na Sula

O Colo-Colo tomou as ações do jogo no início. Com mais posse e um jogo focado no lado esquerdo, teve suas principais chances dentro da área, com Leo Gil e Palacios, em finalizações na lateral do alvo. De fora da área, Bouzat obrigou Pasinato a trabalhar. Aos poucos, o América ganhou campo, e Matheusinho, pela direita, deu os dois primeiros arremates do time, aos 19 e 23 minutos. Mas a principal chance da equipe foi aos 38, com Mastriani, em finalização defendida por De Paul, após cobrança ensaiada de falta. A reta final foi truncada, com muitas faltas e poucas oportunidades de gol.