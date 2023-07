Vai encarar, Musk? Desafiado por dono do Twitter, Zuckerberg posta com campeões

Mark Zuckerberg está treinando pesado para o possível duelo entre ele e o também bilionário Elon Musk, dono do Twitter. Prova do empenho do líder da Meta (dona de Instagram, Facebook, WhatsApp e do novíssimo Threads) para o “confronto” foi o registro publicado por ele em suas redes sociais no qual aparece ao lado de Israel Adesanya, campeão dos médios do UFC, e de Alexander Volkanovski, também detentor do cinturão da entidade, mas do peso pena.

Em seu primeiro registro público sem camisa no Instagram, o dono da Meta ostenta um abdômen definido. A publicação foi feita pela conta de Adesanya, marcando os outros dois colegas de treino, acompanhada da legenda “No fugazi with Mark. This is Serious Business‼️” (“Sem caô com o Mark. Esse é um negócio sério”, em tradução livre).

Musk desafiou o CEO da Meta para uma luta no mês passado, à qual Zuckerberg respondeu pedindo o local do encontro. O gesto foi em resposta a uma conversa sobre a Meta iniciar um serviço, que poderia se tornar um rival em potencial para o Twitter de Musk. Apesar de tudo, aparentemente, não passar de uma brincadeira, segundo o site TMZ, os dois bilionários estão “all in” na ideia e negociam com Dana White, dono da franquia UFC, os detalhes da luta “diariamente”.

No fim de junho, autoridades italianas ofereceram o campo histórico de batalha do Coliseu, em Roma, para a organização da luta, segundo a “TMZ Sports”.

De acordo com o site, o Ministério da Cultura da Itália entrou em contato com Zuckerberg para sugerir a realização da “luta do século” entre os bilionários na arena de gladiadores mais lendária da História. O CEO da Meta, controladora do Facebook, repassou a mensagem ao chefe do UFC, Dana White, cuja equipe já está em conversas com as autoridades italianas sobre a viabilidade do negócio.