Ex-paquita Pituxita fala sobre reencontro com Xuxa após briga: ‘Deus estava no controle’

Ana Paula Almeida, que ficou conhecida como a paquita Pituxita, reatou sua amizade com a apresentadora Xuxa Meneghel. Ela reencontrou a artista nesta segunda-feira, 10, no evento de lançamento do documentário do Globoplay que celebra os 60 anos da eterna Rainha dos Baixinhos. Na manhã desta terça-feira, 11, Ana Paula falou como foi reencontrar Xuxa após a briga. “Foi muito bom ontem, quero agradecer vocês pelo carinho, pelas mensagens. Gente, fiquei até às 4h da manhã lendo os directs”, contou a ex-paquita, sem esconder sua empolgação. “Sei que vocês também oraram e torceram muito para que esse dia chegasse, que esse reencontro acontecesse e foi da melhor forma possível. Deus estava no controle o tempo inteiro. Foi com muito amor, carinho, cheiro, aperto, abraço. Sabe aquele sentimento, aquele olhar de antes, de quando eu morava com ela? Nunca sumiu. Deus refez tudo e eu sou muito grata a isso.”

Xuxa se afastou da ex-paquita após ela forjar que foi agredida pelo ex-marido, em 2019. A apresentadora, que tentou ajudar Ana Paula na ocasião, sentiu-se enganada quando a verdade sobre o caso veio à tona. Durante participação do reality da Record “A Grande Conquista”, a ex-assistente de palco comentou que estava perdendo as esperanças de se reconciliar com a mãe de Sasha. “A amizade nunca mais vai ter, porque a pessoa não confia”, lamentou no programa. Ana Paula, atualmente com 46 anos, começou a trabalhar ao lado de Xuxa quando tinha apenas 10. “Foram muitos anos da minha vida, trabalhei até 2001 e depois como atriz e na produção. É um privilégio e uma honra muito grandes ter vivido tudo isso com ela”, comentou a ex-paquita ao Gshow durante o lançamento do documentário que estreia na próxima quinta-feira, 13. “Me sinto honrada em saber que me tornei essa profissional de talento, essa menina que foi escolhida entre milhares com o olhar da Marlene Mattos e da Xuxa. Fui um cristal bruto que foi se aprimorando.”

Fonte: Jovem Pan News