Timão vence o Universitario do Peru com gol de Felipe Augusto

A etapa final seguiu no mesmo ritmo, com o Corinthians dominando as principais ações, e o Universitario se defendendo. O Timão, que mandou a campo Renato Augusto e Romero na esperança de melhorar a criação e poder ofensivo, pouco conseguiu fazer. Do lado peruano, uma rara chegada ao ataque, com Valera, a cabeçada passou longe do gol. O que não passou nada longe foi a falta de Valera em Rafael Ramos na sequência, pela qual, após análise do VAR, ele foi expulso. Com um jogador a mais em campo, o Timão abriu o placar aos 33 minutos. Após boa jogada individual de Renato Augusto, o meia, caindo, conseguiu servir Felipe Augusto, que bateu de primeira e marcou um belo gol para assegurar a vitória alvinegra. Nos acréscimos, um susto. Carlos Miguel defendeu no último lance um chute de Calcaterra.

Renato Augusto em Corinthians x Universitario (Foto: Marcos Ribolli)