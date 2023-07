Acreano tenta levar quase R$ 1 milhão em cocaína de Rondônia a Paraíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia prendeu um acreano de 30 anos na última terça-feira (11) que levava 6 quilos de cocaína escondidos em uma mala. Ele viajava de ônibus próximo ao Km 352 da BR-364, em Ji-Paraná, quando o veículo foi interceptado pelos federais.

Segundo a PRF, o prejuízo estimado ao crime organizado com essa apreensão é de aproximadamente R$ 900.000,00. Durante a abordagem, o homem, natural do Estado do Acre, relatou aos policiais que estava indo trabalhar numa fazenda no Estado do Mato Grosso, porém não sabia informar detalhes simples sobre o novo trabalho.

Ao ser questionado se havia despachado mala, o mesmo negou. A equipe foi confirmar a veracidade da informação com o motorista, que, por meio do ticket de passagem, confirmou que o passageiro tinha uma mala despachada. Ao realizar a busca pessoal, os policiais encontraram o ticket escondido em sua botina.

Logo em seguida, a mala foi identificada e encontrada, em um compartimento secreto, seis tabletes de cocaína. O homem relatou que receberia R$ 3.000,00 para levar o entorpecente de Porto Velho/RO até a Paraíba/PB.

No total, 6 Kg de cocaína foram apreendidos e encaminhados à Polícia Judiciária para destruição. O traficante também foi conduzida à Autoridade Policial, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.