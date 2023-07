Acreano que nunca malhou em academia impressiona Toguro da Mansão Maromba

Quantas horas diárias de treinos intensos são necessárias para manter o shape? Sem grana para pagar uma academia e desfrutar de uma dieta balanceada, o acreano Luan Lostanaud, mais conhecido Pitbull do Acre, conseguiu deixar seu corpo definido com treinos improvisados e uma alimentação dentro do que estava disponível para a sua realidade.

“Eu nunca fui numa academia. Sempre treinei em casa, academia caseira, com peso que era do meu pai. Lata de conserva, cabo de vassoura. Aí ele me passou e eu comecei a treinar”, contou Luan ao CEO da Mansão Maromba, Tiago Toguro.

O acreano, que nunca pôde manter uma alimentação rica em proteínas, pois comia frango e ovos quando tinha, devido a falta de dinheiro, viajou pela primeira de avião para outra cidade. Natural de Sena Madureira, Luan foi selecionado para participar da Mansão Maromba, em São Paulo.

O projeto idealizado por um dos maiores influenciadores do segmento fitness no Brasil, Tiago Toguro, ultrapassou todas as barreiras da internet e hoje é uma marca forte no segmento fitness, tendo sedes e parcerias nas principais cidades do Brasil.

Ao avaliar o shape de Luan, Torugo ficou impressionado com a força de vontade do jovem.

“E você reclamando que a academia tá cara, que o GH não é do bom, que a trembolona é ruim, que não bateu, que o endócrino não sabe fazer, que a nutricionista não sabe. Diretamente do Acre, mais uma motivação para você aí que está treinando”, disse.

Ao ser perguntado sobre o adjetivo pátrio de quem mora no Acre, Luan faz uma menção ao acreano Ramon Dino, Dinossauro do Acre, campeão mundial de fisiculturismo, e também ao ditado de que ‘no Acre só tem dinossauro’.

Toguro – Quem nasce no Acre é o que?

Luan – Dinossauro!

Fonte: A Gazeta do Acre