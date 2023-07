Prefeitura de Rio Branco inicia obra de revitalização na Estrada da Floresta

A revitalização de 120 metros da Estrada da Floresta entre a entrada do Calafate, a rotatória que liga a BR-364 já começou. A ideia é seguir a mesma modernização que está sendo feita na via Chico Mendes, com meio fio, canteiros com jardinagem, iluminação de led e pista de passeio.

A obra está avaliada em 500 mil reais e é realizada com recursos próprios Prefeitura de Rio Branco. O secretário da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Cid Ferreira, disse que o prefeito pediu que, além da revitalização, sejam instaladas também câmeras de segurança em toda extensão da obra para evitar que vândalos não destruam os trabalhos que estão sendo feitos.

“Estamos trazendo a mesma ideia do que está sendo realizado na Chico Mendes.”

Fonte: Prefeitura/Assecom

Foto: Val Fernandes/Assecom