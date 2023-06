Vacina contra a dengue começa a ser aplicada em rede particular

A nova vacina contra dengue, Qdenga, começar a ser aplicada nesta semana em clínicas particulares no Brasil. Até o momento, ainda não há previsão de quando as doses irão chegar à rede pública. O imunizante é fabricado pelo laboratório japonês Takeda Pharma e pode ser aplicado também em pessoas que já foram infectadas pelo vírus. O tesoureiro da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas, Marcos Tendler, falou sobre a faixa etária que está apta a ser imunizada e a eficácia da vacina ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News. “Pode ser aplicada em quem já teve ou não a doença. Um imunizante universal, indicado para indivíduos entre quatro e 60 anos. Os estudos apontam uma eficácia superior a 80% na prevenção das quatro tipos de dengue”, explicou. A imunização será feita por duas doses com intervalo mínimo de 90 dias entre as aplicações para atingir a máxima proteção. Os números da doença são alarmantes. De acordo com a Organização Pan Americana da Saúde, cerca de 500 milhões de pessoas nas Américas correm risco de contrair dengue. O valor da vacina deve variar entre R$ 300 e R$ 500. Em nota, o Ministério da Saúde destacou que acompanha o avanço do setor de pesquisas e novas tecnologias que desenvolvem estudos relacionados ao imunizante contra a dengue.

Fonte: Jovem Pan