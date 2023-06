Rivais travam verdadeiro duelo a faca no centro do município de Tarauacá e acabam no hospital

Uma rixa antiga seria a principal causa da briga envolvendo Ocivaldo Rego (37) e Antônio Martins (42), que armados de faca travaram um verdadeiro duelo, que por sorte não acabou em morte. No final, os rivais ficaram caídos na calçada com perfurações de arma branca e foram levados para o Hospital Sansão Gomes, onde ficaram em observação.

O fato aconteceu numa área de bares, no Porto da Balsa, onde ambos trabalhavam e bebiam. Os envolvidos, levados à Delegacia Geral de Polícia da cidade, irão responder por homicídio tentado.

Há algum tempo, Ocivaldo e Antônio travaram uma luta corporal e desde então passaram a ser inimigos declarados e evitaram se encontrar, especialmente em mesa de bar. No último sábado estavam ingerindo bebida alcoólica quando se encontraram e logo iniciaram uma acirrada discussão. Instantes depois já estavam trocando tapas.

Em dado momento, decidiram que deveriam acabar de vez com a rixa e foram para o meio da rua onde travaram um duelo, que somente por milagre não terminou em tragédia, um duplo homicídio.

Quando policiais militares chegaram para atender a ocorrência encontraram Ocivaldo Rêgo sentado na calçada com perfurações na cabeça e costelas. Antônio Martins estava caído logo à frente com diversos ferimentos, sendo seu caso considerado grave. Uma equipe do SAMU conduziu ambos à emergência do Hospital Sansão Gomes.