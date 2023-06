Inter vence com gol de pênalti o Coritiba, que segue sem vencer e afunda na lanterna

O Inter voltou mais ligado e melhorou a marcação após o intervalo, mas seguia sem chutar. A primeira finalização foi do Coxa, com Robson, mas John fez boa defesa aos 14. Quatro minutos depois, Luiz Adriano acionou Pedro Henrique, que invadiu a área, mas acabou derrubado. Pênalti que o próprio bateu e deslocou Gabriel para marcar. Em vantagem, o Inter até a chance de ampliar com Johnny e Jean Dias, mas o goleiro do Coxa defendeu. No fim da partida, Kuscevic teve a chance de empatar de cabeça, mas mandou por cima e o placar foi mantido.

Inter vence fora, Coxa aumenta seca

O Colorado, enfim, venceu como visitante no Brasileirão. O Coxa, no entanto, ainda não ganhou de ninguém no nacional e está há quatro meses sem derrotar um adversário sequer.



Como fica?

Com o resultado, o Coritiba soma quatro pontos e está em último no Brasileirão. O Inter tem 17 e ocupa o oitavo lugar.