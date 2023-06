Mosquera brilha, Bragantino goleia o Flamengo por 4 a 0

A goleada serviu de cartão de visitas para o jovem Henry Mosquera. O colombiano de 21 anos marcou os primeiros gols com a camisa do Bragantino. Aposta do clube, ele estreou em abril, ganhou a titularidade recentemente e foi o destaque da vitória sobre o clube mais rico do país, em grande atuação com direto a dancinha.

Fim da invencibilidade