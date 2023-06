Motorista de 23 anos capota carro na Estrada de Porto Acre após colisão

No final da noite desta quinta-feira 22, na estrada da estrada de Porto Acre, o motorista Rodrigo Tuester da Costa,, de 23 anos, perdeu o controle do seu veículo Fiat argo de placa QWM 2360 após colidir contra um carro estacionado, se evadir do local e ao tentar fazer uma curva no km 2 da rodovia, saiu da pista gerando um capotamento.

Segundo testemunhas que presenciaram o acidente, Rodrigo teria colidido contra um veículo corola que estava estacionado na frente de uma distribuidora que fica no início da mesma estrada e após a colisão o mesmo teria saído em alta velocidade para fugir.

Populares que moram nas proximidades escutaram o barulho do acidente e saíram para olhar se alguém estava ferido. Ao chegar no local, encontraram o motorista gritando por socorro.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e o motorista foi retirado do veículo capotado bastante nervoso e sem nenhuma lesão aparente.