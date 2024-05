Sindicato emite apoio a posto de combustível após acusação de irregularidade

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Acre – Sindepac, emitiu nota nesta segunda-feira (20) em apoio ao Auto Posto Cidade, localizado em frente ao 7⁰ BEC, em Rio Branco, que foi acusado por um consumidor de vender combustível impróprio.

De acordo com a publicação do sindicato, apesar de o estabelecimento não ser associado ao sindicato, seu histórico é de idoneidade e de cumprimento às normas da ANP, Inmetro e PROCON, atendendo aos consumidores de forma exemplar há mais de 10 anos.

Veja a nota completo abaixo:

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Acre, Sindepac, vem a público esclarecer matéria divulgada pelo site ac24horas em que relata possível adulteração de combustível em um posto de Rio Branco.

Na ocasião, ocorrida no último sábado (18), um cliente disse que abasteceu seu veículo e logo depois o carro apresentou problemas. Ele chamou a polícia e voltou até o estabelecimento.

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon/AC, foi até o local para fazer o teste do combustível. Depois de todas as análises, foi constatado que não houve adulteração no combustível.

O estabelecimento em questão é o Auto Posto Cidade, em frente ao 7⁰ BEC, que apesar de não ser associado a este sindicato, trata-se de uma empresa idônea que cumpre rigorosamente todas normas da ANP, Inmetro e PROCON, que está há mais de 10 anos atendendo os consumidores no mercado local. O Sindepac reafirma que em nenhum revendedor do estado há irregularidades de adulteração de combustíveis vendido nas bombas abastecedoras, tendo em vista que, frequentemente, os postos de combustíveis recebem vistorias e fiscalizações de diversos órgãos e instituições, como a Agência Nacional de Petróleo (ANP), Ministério Público, IBAMA, Inmetro e Procon. Os estabelecimentos trabalham dentro das exigências da legislação, gerando emprego e renda ao nosso estado.