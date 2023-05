Transmissão Corinthians x Del Valle ao vivo: onde assistir ao jogo desta terça-feira (2)

A partida entre Corinthians e Del Valle, válida pela terceira rodada de grupos da Copa Libertadores, será transmitida ao vivo nesta terça-feira (2) a partir das 21h (horário de Brasília), diretamente da Neo Química Arena, em São Paulo.

Os torcedores que quiserem acompanhar a partida ao vivo poderão assistir pela plataforma de streaming Paramount+. Além disso, o Placar UOL também fará a cobertura minuto a minuto do jogo para quem preferir acompanhar online.

O Corinthians está na segunda posição do Grupo E, com três pontos, mesma pontuação do Del Valle, mas com um gol a mais. O Argentino Juniors lidera o grupo, com seis pontos. Para o Corinthians, essa partida é crucial para suas aspirações na Libertadores, já que uma vitória o colocaria na liderança do grupo.

O técnico Vanderlei Luxemburgo fará sua estreia à frente do Corinthians, trazendo novas expectativas para a equipe paulista. Os torcedores esperam que ele consiga impor um estilo de jogo mais ofensivo e eficiente, que permita a equipe conquistar bons resultados. As prováveis escalações para a partida são: Cássio; Fagner, Gil, Murillo (Bruno Méndez) e Fábio Santos (Matheus Bidu); Roni; Giuliano, Fausto Vera e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto para o Corinthians; e Ramirez; Carabajal, Schunke e Garcia; Fernández, Alcivar, Ortiz e Cortez; Paéz, Sornoza e Moreno para o Del Valle. O técnico do Del Valle é Martin Anselmi.