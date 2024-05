Crianças de “Uma Babá Quase Perfeita” se reúnem 30 anos depois; veja como estão

O adorável trio de atores mirins da comédia clássica de 1993 “Uma Babá Quase Perfeita”, estrelada por Robin Williams, definitivamente já está adulto. Durante um reencontro nesta semana, eles relembraram o tempo juntos durante a gravação do filme.

A atriz Mara Wilson compartilhou uma foto ao lado de seus irmãos no filme, os atores Matthew Lawrence e Lisa Jakub, em seu Instagram. O grupo participou do Brotherly Love Podcast, apresentado por Lawrence com seus irmãos Joey e Andrew.

“É tão engraçado que na mesma semana em que fui para São Francisco, pude me reunir com os meus irmãos de ‘Uma Babá Quase Perfeita!’”, Wilson escreveu. “É sempre uma alegria vê-los.”

Jakub também postou a foto no Instagram, escrevendo a legenda: “As irmãs se divertiram muito saindo com os irmãos. @marawilson e @matthewlawrence ainda se sentem meus irmãos — mesmo 30 anos depois de filmar ‘Uma Babá Quase Perfeita’.”

No episódio do podcast, os membros do elenco refletiram sobre como foi trabalhar com Robin Williams, que era famoso por sempre passar dos limites.

Mara Wilson também comentou que, como estrela infantil dos anos 90, ela muitas vezes se sentia como se tivesse sido “criada por caras bonitos”.

Robin Williams morreu em 2014 aos 63 anos.

“Uma Babá Quase Perfeita” também contou com Sally Field, Pierce Brosnan e Harvey Fierstein no elenco. A história acompanha um pai divorciado de três filhos (Robin Williams) que encarna a personalidade feminina de uma babá para conseguir ficar mais perto de seus filhos em meio a uma acirrada disputa de custódia.

O filme ganhou o Oscar de melhor maquiagem em 1994.