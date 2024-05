Correios no Acre estão fora de campanha em prol do RS

Os Correios anunciaram nesta segunda-feira, 6, que vão receber doações às vítimas das chuvas que estão atingindo o estado gaúcho. A estatal irá coletar e transportar gratuitamente os donativos, não havendo nenhum custo aos doadores.

Inicialmente, apenas agências localizadas nos estados de São Paulo e do Paraná, além de parte das unidades do próprio Rio Grande do Sul, estavam autorizadas a receber as doações.

No decorrer desta segunda, os Correios decidiram ampliar os estados, mas o Acre não será contemplado. Serão incluídas também agências dos estados de Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.

Desde o início dos temporais, mais de 80 pessoas já morreram e mais de 100 estão desaparecidas.