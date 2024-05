Criminosos invadem casa e fazem família de refém em Cruzeiro do Sul

O empresário Jorge Luiz foi surpreendido por criminosos armados na manhã desta segunda-feira, 6, quando saía de sua residência, no Bairro do Telégrafo, em Cruzeiro do Sul. Ele foi abordado pelos assaltantes que o obrigaram a retornar para dentro de casa. Ele e outras 5 pessoas foram feitos reféns e Jorge Luiz foi amarrado no banheiro da casa.

Os criminosos exigiram dinheiro da família e levaram do local objetos de valor e um carro, que em seguida foi encontrado pela Polícia Militar. Ninguém foi preso.

Este é o segundo caso de assalto a empresário em Cruzeiro do Sul, em menos de um mês. No dia 10 de abril, o comerciante Theodorico Neto Melo, dono de uma casa agropecuária, teve a residência, no Bairro da Floresta, em Cruzeiro do Sul, invadida por três homens. Ele levou coronhadas de revólver na cabeça e a esposa e filha fugiram pela janela. Os ladrões foram embora levando a carteira de Neto com dinheiro, aliança e pulseira de ouro. Até agora ninguém foi preso.