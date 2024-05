Culinária acreana estará em evento de gastronomia no Rio de Janeiro

Com um cardápio repleto de delícias acreanas, os chefs do Senac Acre Fernanda Ferreira, Iana Wolter, Kleverson Silva e Jhonny Rocha desembarcam no Rio de Janeiro para oferecer um menu de sabores e tradições da gastronomia acreana no Restaurante-Escola Senac Downtown Rio Janeiro na quarta-feira, 8, na Semana da Gastronomia do Senac.

Além disso, na noite, haverá uma aula-show com a chef Fernanda Ferreira que vai ensinar o preparo do Pirarucu a Casaca.

Clientes do restaurante-escola, que é aberto ao público, vão se deliciar com opções de entradas frias e quentes, pratos principais e sobremesas. Para abrir o apetite será oferecido minitapioca recheada com pirarucu desfiado, salada de pirarucu com feijão e castanha-do-pará laminada, charutinho de tucupi e miniquibe de arroz.

Para os pratos principais será servido Pirarucu à casaca, Risoto de pato no tucupi, a tradicional Galinha Caipira e a famosa Rabada com tucupi. Esses acompanhados de farofa e vatapá. Para adoçar a alma, os chefs acreanos servirão suco e creme de cupuaçu, torta de banana e pudim de açaí.

A chef e orientadora de gastronomia no Senac Acre Fernanda Ferreira explicou que esta é uma oportunidade de demostrar pratos típicos da região e ingredientes saborosos, como o pirarucu. “Esse peixe é muito saboroso, temos ele como o bacalhau da Amazônia, e com essa apresentação poderemos divulgar isso”, disse a chef, que acrescentou, “vamos movimentar a culinária acreana”.

A diretora regional do Senac Acre, Débora Dantas, destaca que essa é uma oportunidade de demostrar a cultura, as tradições, o artesanato e a gastronomia acreana. “Não estamos apenas movimentando a culinária acreana, mas também fortalecendo os laços culturais e tradicionais de nosso povo com tudo que estamos levando na bagagem para demonstrar no Rio de Janeiro”.

A Semana de Gastronomia Senac é uma iniciativa do Departamento Nacional do Senac com o objetivo de promover a atuação da instituição nos restaurantes-escola, empresas pedagógicas criadas para que os alunos tenham a oportunidade de vivenciar o dia a dia da profissão, complementando o conhecimento adquirido em sala de aula.

O evento ocorrerá no Restaurante-Escola Downtown situado na avenida General Justo, 307, Centro do Rio de Janeiro, térreo do edifício da Confederação Nacional do Comércio (CNC).