São Paulo joga mal, empatou por 0 a 0 com o Tolima, mas segue líder do Grupo D

O São Paulo empatou por 0 a 0 com o Tolima na noite desta terça-feira, em Ibagué, na Colômbia, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana (CLIQUE AQUI e assista aos melhores momentos). O resultado acaba com a campanha 100% do Tricolor na competição. O time do Morumbi tinha vencido Tigre e Puerto Cabello nas duas rodadas anteriores. Em campo, o São Paulo, mais uma vez, não apresentou um futebol empolgante. Bem longe disso. Com muita dificuldade na criação, as boas chances foram raras.

Como fica?

O empate foi o suficiente para manter o São Paulo na liderança do Grupo D, com sete pontos. O Tolima, com quatro, é o segundo colocado da chave, que ainda tem Puerto Cabello e Tigre, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h, na Venezuela. Veja a tabela completa da Copa Sul-Americana.

Primeiro tempo

Os primeiros 47 minutos foram de poucas emoções em Ibagué, na Colômbia. O São Paulo teve mais a posse da bola e foi quem mais tentou buscar o gol, mas parou na sua própria desorganização em campo. Aos 24 minutos, o Tricolor criou a melhor oportunidade com Michel Araújo, mas a bola desviou no meio do caminho e impediu o primeiro gol. O Tolima, por sua vez, não deu trabalho para o goleiro Rafael, que foi um mero espectador do jogo.

Segundo tempo

Na etapa final, o time colombiano assustou com Nieto e Juan Mera. Mas foi outro Juan, o do São Paulo, que entrou durante o segundo tempo e teve as melhores chances do Tricolor na partia. Em duas oportunidades, cara a cara com o goleiro Vargas, o atacante desperdiçou. De qualquer forma, nem São Paulo nem Tolima mereceram um placar melhor em Ibagué. Jogo fraco tecnicamente.

Atuações do São Paulo

Próximos jogos

O São Paulo volta a campo no domingo, às 16h, contra o Inter, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Copa Sul-Americana, o próximo jogo do Tricolor será no dia 23, às 21h30, contra o Puerto Cabello, na Venezuela.



Fonte:ge