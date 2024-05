Aviso de Lira: quem faltar na semana terá dia descontado; bancada do RS é exceção

Em um esforço para ampliar o quórum da sessão conjunta do Congresso que vai avaliar os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), convocou uma “sessão com efeito administrativo” entre segunda (6) e quinta-feira (9).

Na prática, isso significa que os parlamentares que faltarem nesta semana terão o dia descontado do salário, com exceção para a bancada de deputados do Rio Grande do Sul.

O presidente da Câmara deve reunir o colégio de líderes para definir a pauta da semana.

Na quarta-feira (8), Lira vai instalar a comissão especial para avaliar a PEC que destina 5% das emendas individuais dos deputados para desastres naturais.

A base do governo e os presidentes das duas Casas chegaram a um acordo para realizar a sessão do Congresso na quinta-feira.