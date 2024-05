Chuvas no Rio Grande do Sul: água invade o gramado do Estádio Beira-Rio; veja imagens

O Estádio Beira-Rio, casa do Internacional, que fica às margens do Guaíba, foi tomado pela água das fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul na última semana.

Imagens aéreas do fotógrafo Ramiro Sanchez, disponibilizadas pela Getty Images, mostram o gramado do Beira-Rio alagado. Por conta do alagamento na região, o clube precisou interromper o recebimento de doações para as vítimas, que acontecia no Gigantinho, anexo ao estádio.

No fim de semana, a Arena do Grêmio também ficou alagada, com a água cobrindo praticamente todo o gramado da casa tricolor. A loja do clube que fica no local foi saqueada.

Os clubes gaúchos envolvidos em competições nacionais tiveram suas partidas suspensas pela Confederação Brasileira de Futebol. A Conmebol também informou o adiamento dos jogos de Grêmio e Internacional pela Sul-Americana e pela Libertadores, respectivamente.

Chuvas no Rio Grande do Sul

O balanço divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul na manhã desta segunda-feira (6) mostra que o número de mortos em razão das fortes chuvas que atingem o estado subiu para 83. Além disso, quatro óbitos estão em investigação. Ao todo, 111 pessoas estão desaparecidas e 276 estão feridas.

Segundo os números, mais de 850 mil pessoas foram afetadas em 345 municípios do estado. Já são 121.957 desalojadas e 19.368 em abrigos.