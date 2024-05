Gusttavo Lima tieta Messi em jogo do Inter Miami: “Ídolo”

O sertanejo Gusttavo Lima aproveitou a viagem em família aos Estados Unidos para tietar Lionel Messi. Na companhia de seus dois filhos, Gabriel, de seis anos, e Samuel, de cinco, o cantor se encontrou com o craque argentino após a partida entre Inter Miami e New York Red Bulls. A partida realizada no último sábado (4), ocorreu no Lockhart Stadium, na Flórida, pela 11ª rodada da Major League Soccer.

O momento foi registrado nas redes sociais do artista, que revelou ser um grande fã do ídolo do futebol argentino. “Que honra! Lionel Messi, ídolo demais”, escreveu Gusttavo na legenda da publicação.

Goleada do Inter Miami e show de Messi

Além de conhecerem o camisa 10, Gusttavo Lima e seus filhos também contemplaram a goleada do Inter Miami sobre o New York Red Bulls. A equipe da Flórida venceu a partida pelo placar de 6 a 2 com os gols de Matías Rojas, duas vezes, Luis Suárez, três vezes, e de Messi.

Além do tento marcado, o campeão da Copa do Mundo de 2022 contribuiu com cinco assistências, participando de todos os gols marcados pelo Inter Miami no jogo.