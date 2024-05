Morador em situação de rua é agredido de ripa na cabeça e vai parar no PS

Por Davi Sahid

Um homem em situação de rua identificado como Antônio, conhecido como ‘Chiquinho das Condongas’, foi brutalmente agredido a golpes de ripa na cabeça na noite deste domingo, 5, próximo ao Pronto-Socorro de Rio Branco, na Rua José de Melo, no bairro do Bosque.

De acordo com relatos de testemunhas, ‘Chiquinho das Condongas’ estava caminhando pela rua José de Melo, nas proximidades do Parque da Maternidade, quando foi abordado por dois agressores ainda não identificados. Após questionarem seu nome, ele foi agredido repetidamente com ripadas na cabeça e, em seguida, fugiu do local.

Apesar dos ferimentos graves, Chiquinho conseguiu chegar ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde pediu ajuda na portaria e foi atendido no setor de trauma do hospital. Ele apresentava um Traumatismo Cranianoencefálico (TCE) leve, além de um corte profundo na cabeça.

Até o momento, não houve acionamento da Polícia Militar ou da Polícia Civil para investigar o caso.