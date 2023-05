Nova mansão de Boca Rosa em SP custou R$ 18 milhões e tem aquário de tubarões

Bianca Andrade comprou sua primeira casa na Zona Oeste de São Paulo, no valor de R$ 18 milhões. Mas o alto valor não é o que mais chama atenção do imóvel, mas uma das “decorações” da casa. Na sala de estar, os visitantes e a moradora poderão ficar observando um aquário tão grande que tem espaço até mesmo tubarões.

Além disso, a casa também conta com uma piscina, área de lazer, sala de cinema, dois closets grandes, lareira, academia, salão de jogos e festas e espaço para spas. Os tanques com água salgada tem capacidade para suportar desde peixes e arraias até os tubarões.

O canil da mansão também não é nada simples e conta até mesmo com ar-condicionado. A casa já era conhecida por alguns dos muitos seguidores de Casimiro, que reagiu a exibição da mansão há algum tempo atrás, por meio de um vídeo no YouTube.

“Sempre sonhei com uma casa incrível, sabe? Casa sempre me trouxe essa coisa de dizer: ‘Caraca, que legal! Quero um dia morar numa casa dessas’. Eu ia na casa das pessoas e falava: ‘Poxa, um dia quero morar numa casa dessas’. E aí isso aconteceu comigo. Essa é a casa mais legal que eu já vi na minha vida. Tenho até um cavalo, e eu poderia estar lá com ele agora”, escreveu Boca Rosa na publicação em que anunciou a compra do imóvel. Veja fotos na galeria.

Fonte: Metrópoles