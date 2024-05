Jô é preso antes de jogo do Brasileirão Série B por não pagar pensão alimentícia

Atacante do Amazonas, Jô foi preso na noite desta segunda-feira (6) em Campinas, interior de São Paulo, momentos antes de partida contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli. O jogador, detido por falta de pagamento de pensão alimentícia, entraria em campo pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Jô estava confirmado entre os titulares na partida contra a Ponte Preta (acabou substituído por William Barbio), mas foi conduzido ao 10º Distrito Policial de Campinas. As informações sobre a prisão do atacante são do ge.globo e a CNN confirmou a ocorrência com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

O Amazonas, por meio do presidente Weslley Couto, comentou o caso: “O Amazonas está dando toda assistência necessária para o atleta. Estamos aguardando as informações do nosso Departamento Jurídico para poder esclarecer para vocês jornalistas e nossos torcedores“, afirmou, em nota à imprensa.

O atacante foi contratado pelo Amazonas em 5 de janeiro deste ano, visando justamente à disputa da Segunda Divisão. O jogador de 37 anos soma 15 jogos e quatro gols com a camisa do Amazonas.

Jô

O atacante iniciou a carreira profissional em 2003, pelo Corinthians. Depois, ele atuou por CSKA-RUS, Manchester City, Everton, Galatasaray, City novamente, Internacional, Atlético-MG, Shabab Dubai, Jiangsu Suning, Corinthians mais uma vez, Nagoya Grampus, Corinthians em uma terceira passagem, Ceará e Amazonas.

Jô também atuou pela Seleção Brasileira de 2007 a 2014, com 20 jogos, cinco gols e um título: a Copa das Confederações de 2013.