Santos goleia Guarani em ritmo de treino e mantém liderança do Brasileiro Série B

Assim como nos dois primeiros jogos da Série B, o Santos teve um início mais arrastado, permitindo chegadas do rival e demorando para engrenar – nesse contexto, Luan Dias teve a melhor chance do jogo, recebendo na área e acertando a bola no travessão do gol defendido por João Paulo. O lance parece ter acordado o Santos, que dominou a posse de bola e construiu a vitória parcial sem dificuldades: aos 31, Guilherme abriu o placar em chute cruzado; aos 39, Diego Pituca acertou lindo chute de longe e fez 2 x 0. O terceiro poderia ter saído com Gil, que aproveitou sobra do zagueiro rival e finalizou para as redes – após consulta ao VAR, porém, o árbitro invalidou o lance por impedimento (e não considerou que a bola que chegou a Gil partiu de um corte do adversário, o que anularia a condição ilegal do santista).

Segundo tempo