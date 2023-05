São Paulo vence Puerto Cabello por 2 a 0 e fica perto de classificação na Sul-Americana

Com uma escalação bem modificada na comparação com os últimos jogos, o São Paulo tentou controlar o jogo com a posse de bola. Por outro lado, o Puerto Cabello adiantou a marcação e tentou atrapalhar a saída de bola. A primeira grande oportunidade veio com os venezuelanos, com o chute na trave de Lugo aos 21 minutos. O Tricolor, quando chegou, balançou as redes. Aos 27, Wellington Rato cobrou falta no ângulo e contou com a colaboração do goleiro Romero.

Segundo tempo

Dorival Júnior voltou com Alisson na vaga do garoto Rodriguinho, e aos poucos deu uma cara mais “titular” ao time, lançando também Calleri, Luciano, Gabriel Neves e Pablo Maia. Enquanto o São Paulo tentou administrar o jogo, o Puerto Cabello arriscou algumas saídas e até deu sustos na defesa tricolor, ainda que não tenha levado grande perigo ao goleiro Rafael. Tranquilo, o time esperou o tempo passar e teve alguns chutes de longe, como o de Pablo Maia, na reta final, exigindo boa defesa do goleiro venezuelano.

Próximos jogos

O São Paulo volta atenções ao Campeonato Brasileiro e enfrenta o Goiás no próximo sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbi, pela oitava rodada. Na Sul-Americana, o time só joga em 8 de junho, contra o Tolima, também no Morumbi, às 19h.



