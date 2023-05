Motorista sai ileso após carro pegar fogo em estacionamento de supermercado

O motorista de um carro modelo Peugeot conseguiu escapar sem nenhum ferimento após seu veículo pegar fogo no estacionamento de um supermercado localizado na Via Chico Mendes, Segundo Distrito de Rio Branco. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (23).

De acordo com o proprietário do carro, o corretor de imóveis Wisley Irineu de Araújo, de 32 anos, o carro teria saído da oficina no final da tarde desta terça e que ele ainda teria testado o veículo com o mecânico após trocar algumas peças do motor, como válvula termostática,bomba d’água, correia dentada e tensor.

Logo após realizar o teste, Wisley deixou o mecânico na oficina e dirigiu-se ao posto de combustível, onde abasteceu o veículo com R$ 40 de álcool e R$ 60 de gasolina. Em seguida, foi ao supermercado.

O corretor falou que logo que saiu do estabelecimento, entrou no carro e ouviu um barulho de estouro, já avistando o carro pegando fogo e saindo chamadas pela parte do motor.

“Foi tudo muito rápido. Só deu tempo de eu sair do veículo e correr para pedir ajuda. Os seguranças correram para me ajudar com vários extintores”, disse ao Ecos da Notícia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local e conseguiu cessar o fogo.