Santos sofre virada após expulsão, perde no Chile e se complica na Sul-Americana

Os cinco minutos de acréscimo da primeira etapa da partida entre Audax Italiano e Santos, nesta quarta-feira, foram determinantes para a derrota do Peixe por 2 a 1, no Chile, que complicaram o futuro da equipe alvinegra na Copa Sul-Americana. O time de Odair Hellmann abriu o placar com Camacho e dominou o confronto até os 45 minutos do primeiro tempo. Depois disso, porém, Joaquim foi expulso após dois cartões em dois minutos – com direito a muita reclamação dos santistas -, e Gonzalo Sosa, com um gol em cada tempo, decidiu a virada para os chilenos.

Como fica?

A derrota no Chile complicou a situação do Santos no Grupo E da Copa Sul-Americana. A chave é liderada pelo Newell’s Old Boys – que enfrenta o Blooming nesta quarta-feira -, com nove pontos em três jogos, seguido pelo Audax Italiano com sete pontos em quatro partidas. O Peixe tem apenas quatro pontos faltando duas partidas para o fim da fase e pode ver sua briga ficar limitada ao segundo lugar em caso de vitória dos argentinos contra os bolivianos.

Reclamação dos santistas

A arbitragem do uruguaio Christian Ferreyra gerou muita reclamação dos santistas, que protestaram durante e após a partida. Nos minutos finais do primeiro tempo, Ferreyra expulsou Arzul, preparador de goleiros, e na sequência ignorou uma reclamação dos santistas em lance entre Sosa e Joaquim, que foi expulso pouco depois quando a partida ainda estava com placar favorável aos santistas.

Primeiro tempo

Com mudanças na formação, o Santos dominou quase toda a primeira etapa. Daniel Ruiz desperdiçou oportunidade logo na primeira chegada, mas não demorou para o Peixe abrir o placar. Aos 19 minutos, o colombiano encontrou Camacho em boa posição para chutar de primeira e marcar um belo gol. A vantagem alvinegra poderia ter ficado maior, mas Alison, depois de ótimo passe de Deivid Washington, parou no goleiro da equipe chilena em tentativa dentro da grande área. O domínio alvinegro, porém, se desfez em dois minutos: o Peixe teve Joaquim expulso aos 47 e sofreu o empate aos 50, após Sosa aproveitar cobrança de falta para desviar de cabeça e empatar.

Segundo tempo

Odair Hellmann precisou mexer para reequilibrar o time após a expulsão de Joaquim. Com Maicon na defesa no lugar de Alison, o Santos buscou manter as opções no sistema ofensivo, mas os chilenos chegaram ao gol da vitória aos nove minutos, novamente com Sosa. O atacante aproveitou cruzamento da direita e, sem marcação, subiu sozinho para completar de cabeça e marcar o gol da vitoria do Audax Italiano.

Próximos jogos

O Santos volta a campo pela Sul-Americana no dia 6 de junho, quando recebe o Newell’s Old Boys na Vila Belmiro, às 21h30. O Audax Italiano enfrenta o Blooming, na Bolívia, no dia 7.





