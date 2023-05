Argentinos Juniors e Corinthians ficam no 0 a 0 , na Argentina

A primeira etapa foi bastante disputada, sem tantas chances de gol e com leve superioridade dos donos da casa. O Argentinos Juniors teve mais a bola e concluiu mais vezes, mas a chance de maior perigo foi do Corinthians. Aos 16 minutos, Bruno Méndez fez bom cruzamento para o zagueiro Murillo, que, livre dentro da área, finalizou por cima. Os donos da casa ameaçavam com boas chegadas de Metilli pelo lado esquerdo e em chutes de Cabrera. Em uma confusão dentro da área, Matheus Bidu chutou a bola em cima de Murillo, e quase o Timão fez um gol contra – o goleiro Carlos Miguel, que substituiu Cássio, com amigdalite, mostrou reflexo e evitou a abertura do placar. O ponto negativo no primeiro tempo corintiano foi a lesão de Paulinho. Em disputa de bola aos 26 minutos, o volante levou a pior e pediu substituição, queixando-se de dores no joelho esquerdo (o mesmo que ele teve de operar em 2022).

Segundo tempo