Com gol no fim, Fortaleza vence San Lorenzo por 3 a 2 e segue invicto na Sul-Americana

O primeiro tempo foi bastante disputado entre as equipes, com superioridade do Fortaleza. O Leão abriu o placar após disputa de Luján e Romero na área aos 16. O jogador do time argentino acabou balançando as redes contra. Dois minutos depois, Maroni recebeu na área e mandou para as redes, sem chance de defesa para João Ricardo. O Fortaleza explorou o ataque pelo lado direito e buscou se organizar defensivamente, mas com dificuldades. Aos 24, Romero completou após jogada de Calebe e cruzamento de Pochettino. Tricolor foi para o intervalo com a vantagem.

Segundo tempo

O Leão voltou sem mudanças, enquanto o time argentino apostou em duas. O time caiu de produção no ataque, e aos 10, tomou o segundo gol. Vombergar cruzou bola na área e Maroni finalizou de cabeça para o gol. João Ricardo chegou a tocar na bola, mas já estava dentro da meta. Vojvoda fez mudanças buscando reforçar o ataque Tricolor e mandou a campo Galhardo, Lucero e Hércules. Pikachu e Benevenuto entraram na reta final. As alterações foram determinantes para o resultado. Hércules tentou cruzamento na área aos 47 e bola desviou no braço de Sánchez. Pikachu cobrou e decretou a vitória do Leão na Arena Castelão.