Polícia Civil identifica grupo que matou jovem e arrancou orelha

A Polícia Civil da capital, através de investigadores da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) está prestes a elucidar um crime de homicídio ocorrido na semana passada, quando homens armados invadiram uma residência do Jardim Eldorado, onde executaram o proprietário a tiros e facadas.

A vítima é o jovem Dejesus de Souza Farias, de 23 anos, que ainda teve o corpo mutilado, já que um dos assassinos cortou a orelha do homem já morto, e a levou como prova do crime e um troféu. A atitude de um dos matadores deu a entender que o crime foi praticado sob encomenda, o que teria facilitado o trabalho da polícia. O delegado Alcino Junior, coordenador da DHPP disse que todos os envolvidos no crime já estão identificados e que a prisão deles é questão de horas.

A execução ocorreu na noite de sexta-feira (19). Dejesus estava deitado numa rede, bem próximo da esposa Maiara Farias Chaves e cinco crianças, quando um grupo armado invadiu o imóvel localizado à Rua Flor de Maio, no Jardim Eldorado e o mataram com vários tiros, e ainda desferiram no mesmo várias facadas. Na saída contaram a orelha do rapaz e a levaram como prova de que a tétrica missão tinha sido cumprida. Um dos projéteis atingiu Maiara na cabeça sem muita gravidade, sendo esta hospitalizada.

De acordo com o que foi apurado, o crime teve como motivação um acerto de contas entre pessoas envolvidas com o submundo, algo de cunho pessoal. Ele teve um desentendimento com uma pessoa, o que lhe custou a vida. As investigações estão bem adiantadas e acreditamos que nos próximos dias possamos colocar todos os envolvidos à disposição da justiça. É questão de tempo”, comentou Alcino Júnior.