Governo do Estado promove encontro sobre inclusão produtiva para agricultores do Juruá

Atendendo a solicitações de ações de incentivo à agricultura familiar provenientes das comunidades da região do Juruá-Tarauacá-Envira, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), realizou, no último fim de semana, o Encontro de Incentivo à Inclusão Produtiva Familiar na Unidade de Gestão Ambiental Integrada (Ugai) Liberdade, em Cruzeiro do Sul.

Financiado com recursos da Cooperação Financeira entre os governos do Acre, Alemanha e Reino Unido para implementação de projetos voltados para a conservação das florestas (REM), o encontro contou com a participação de mais de 250 produtores da região do Juruá e Tarauacá-Envira.

A expectativa é aproximar os órgãos públicos das comunidades rurais. A equipe técnica da Seagri apresentou a proposta Grito do Produtor, que será uma escuta ativa de todos os envolvidos no setor produtivo.

Também foi exposto o que está sendo executado no âmbito do REM, relacionado a uma pecuária mais eficiente e ao pagamento da subvenção econômica da borracha e murmuru.

“A comunidade se mobilizou solicitando o evento, o que de pronto foi atendido pela Seagri, pois estar próximo às comunidades é estratégia no modelo de gestão adotado pela pasta”, frisou o agrônomo Diogo Sobreira, do Departamento de Produção Familiar da Seagri.