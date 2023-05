Paulinho faz dois gols e comanda virada do Atlético-MG sobre o Furacão, no Mineirão

O Galo seguiu em cima no começo da segunda etapa. Ficou perto de abrir o placar com Hyoran, que recebeu lançamento de Hulk e bateu de primeira, dentro da área. A bola explodiu na trave direita. Se o time da casa não marcou, o Furacão desperdiçou no primeiro chute a gol. Cuello fez lançamento diagonal. Cannobio tocou para Cuello, que finalizou. Everson espalmou nos pés de Alex Santana praticamente, que empurrou para o gol. Buscando pressionar, o Galo mexeu três vezes no time: Saravia, Patrick e Igor Gomes entraram. O último iniciou a jogada do empate. Ele deu o passe para Hulk, que disputou dentro da área com Pedro Henrique. A bola acabou sobrando na área e, de surpresa, Paulinho apareceu e mandou para as redes. Daí, passou a ser um jogo de ataque do Galo contra a defesa do Furacão. Com o adversário fechado, o Galo buscou explorar as bolas levantadas para a área. Em uma delas, em cobrança de falta para a área, Hulk mandou em direção ao gol. Bento soltou a bola e quase entregou nos pés de Jemerson, mas se recuperou. Aos 41, novamente Igor Gomes. Ele cobrou falta da meia esquerda. Na primeira trave, Paulinho subiu livre e virou o jogo.

Agenda dos times

Os xarás passam a pensar no Brasileiro. No sábado, às 16h, o Athletico-PR recebe o Grêmio, na Arena da Baixada. No dia seguinte, novamente no Mineirão, o Atlético-MG recebe o Palmeiras, às 18h30.



Fonte:ge