Goiás vence o Universitario com golaço de Apodi e assume a liderança do Grupo G

Com um golaço de Apodi, o Goiás venceu o Universitario, do Peru, na Serrinha, e assumiu a liderança do Grupo G da Copa Sul-Americana. Recuperado de dengue, Apodi entrou no segundo tempo e marcou um belo gol por cobertura. O jogo foi bastante truncado e com poucas chances de gol. A comissão técnica do Goiás optou por preservar a maioria dos titulares devido ao desgaste físico. No fim, o time foi coroado com uma importante vitória diante da torcida. Clique aqui e veja os melhores momentos.

Como fica?

Com o resultado, o Goiás assume a liderança do Grupo G, com oito pontos. O Universitario fica em segundo, com sete. O próximo jogo do Verdão no torneio será no dia 8 de junho, novamente em casa, contra o Gimnasia La Plata, da Argentina, o lanterna da chave. Veja a tabela e a classificação.



Próximos jogos

Antes de voltar a pensar na Sul-Americana, o Goiás entrará em campo sábado, fora de casa, contra o São Paulo, pela oitava rodada do campeonato Brasileiro. Na próxima semana, o time esmeraldino receberá o Paysandu pela final da Copa Verde. No jogo de ida, em Belém, o Goiás venceu por 2 a 0.



1º tempo

O primeiro tempo na Serrinha foi equilibrado e de pouca inspiração. Com o time quase todo reserva, o Goiás não mostrou entrosamento para se impor diante do adversário. Hugo, aos 26 minutos, teve a única chance de gol do Esmeraldino. Por outro lado, o Universitario chegou com perigo com Calcaterra, aos 20 minutos, e teve gol de Pérez anulado nos acréscimos por impedimento.

2º tempo

No segundo tempo, o técnico Emerson Ávila voltou de cara com três titulares (Sander, Diego e Palacios), mas quem decidiu o jogo foi Apodi, que entrou aos 23 minutos. No geral, a partida continuou equilibrada. O Universitario voltou a ter um gol anulado por impedimento. Quando tudo levava para um empate sem gols, apareceu a estrela da noite. Aos 43 minutos, Apodi recebeu lançamento de Sander, tirou o marcador no domínio e percebeu o goleiro Carvallo adiantado. Apodi então soltou uma bomba de esquerda e encobriu o goleiro peruano para festa da torcida: 1 a 0 Goiás.





