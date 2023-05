Homem flagrado com motocicleta roubada tenta escapar da Polícia, mas acaba preso em Rio Branco

Uma guarnição do setor V do 2° Batalhão de Polícia Militar do Acre prendeu nesta terça-feira, 23, um homem que havia roubado uma motocicleta modelo Honda CG 160 Start, de cor branca. A prisão aconteceu na Via Chico Mendes, em Rio Branco.

A equipe fazia patrulhamento no local quando o COPOM repassou que uma motocicleta havia sido roubada e provavelmente estaria transitando na via Chico Mendes. Os militares conseguiram visualizar a referida motocicleta próximo ao posto de combustíveis do Amapá, local onde foi dada ordem de parada, porém o indivíduo não obedeceu, e empreendeu fuga em alta velocidade.

Ao tentar uma manobra, caiu com a motocicleta e continuou a fuga à pé, mas, foi capturado pelos incansáveis militares.

Na abordagem, o indivíduo tinha em sua cintura um terçado. Diante dos crimes, foi dada voz de prisão e o indivíduo foi conduzido a delegacia de flagrantes (Defla) para medidas cabíveis. A motocicleta foi conduzida ao depósito de veículos do Detran para providências.